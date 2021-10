Randonnée “Aux saveurs de l’automne” Coly-Saint-Amand, 24 octobre 2021, Coly-Saint-Amand.

Randonnée “Aux saveurs de l’automne” 2021-10-24 – 2021-10-24

Coly-Saint-Amand Dordogne

Saint-Amand-Rando-Passion a le plaisir de vous proposer sa randonnée édition 2021 “Aux saveurs de l’automne”.

Inscriptions et départs libres de 8h30 à 9h30.

Cette randonnée pédestre, VTT et cyclo est ouverte à tous, licenciés et non licenciés.

VTT : 20 ou 40 km (casque obligatoire)

Route : 64 km (casque obligatoire)

Pédestre : 8 ou 15 km.

Ravitaillement sur circuits balisés.

Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par