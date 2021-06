Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Randonnée Astonia Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Randonnée Astonia Octeville-sur-Mer, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Octeville-sur-Mer. Randonnée Astonia 2021-07-10 08:45:00 08:45:00 – 2021-07-10 12:00:00 12:00:00

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Proposée par l’association Astonia. Le long d’un itinéraire constitué de chemins ruraux et de routes peu fréquentées, cette randonnée vous emmène à la découverte des fortifications allemandes, du fossé antichar et inclut la visite du bunker reconstitué pour une pause bien méritée ! Départ : place Foch – Octeville-sur-Mer

Durée : 4h (10km).

Réservation obligatoire au 06 95 14 27 40 (après 18h) ou astonia.octeville@free.fr Proposée par l’association Astonia. Le long d’un itinéraire constitué de chemins ruraux et de routes peu fréquentées, cette randonnée vous emmène à la découverte des fortifications allemandes, du fossé antichar et inclut la visite du bunker… +33 6 95 14 27 40 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/activites-et-agendas/rendez-vous-du-patrimoine/astonia Proposée par l’association Astonia. Le long d’un itinéraire constitué de chemins ruraux et de routes peu fréquentées, cette randonnée vous emmène à la découverte des fortifications allemandes, du fossé antichar et inclut la visite du bunker reconstitué pour une pause bien méritée ! Départ : place Foch – Octeville-sur-Mer

Durée : 4h (10km).

Réservation obligatoire au 06 95 14 27 40 (après 18h) ou astonia.octeville@free.fr dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Ville Octeville-sur-Mer lieuville 49.55446#0.11518