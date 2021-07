Randonnée à VTT Maîche, 3 août 2021-3 août 2021, Maîche.

Randonnée à VTT 2021-08-03 – 2021-08-03

Maîche Doubs Maîche

EUR 10 Prenez votre sac à dos et votre repas et partez pour une randonnée de 30 à 40 kilomètres avec Loïc Renaud, qui vous fera découvrir des curiosités locales en empruntant des itinéraires sportifs, ludiques et variés permettant à chacun de progresser dans sa pratique du VTT. Accessible dès 14 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

Prenez votre sac à dos et votre repas et partez pour une randonnée de 30 à 40 kilomètres avec Loïc Renaud, qui vous fera découvrir des curiosités locales en empruntant des itinéraires sportifs, ludiques et variés permettant à chacun de progresser dans sa pratique du VTT. Accessible dès 14 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par