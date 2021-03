Random – Spectacle en ligne Improvidence, 22 avril 2021-22 avril 2021, Bordeaux.

Improvidence, le jeudi 22 avril à 21:00

« La vie est due au hasard, l’impro aussi! » Random est un spectacle d’improvisation dans sa forme la plus pure. Random, c’est un terrain de jeu pour ces grands enfants que sont les comédiens et une fenêtre ouverte sur leur imaginaire. A partir de rien, comédiens et musiciens, embarquent dans des univers qu’ils découvrent et explorent devant vous à partir de scénographies crées spontanément. Nos funambules de l’instant marchent sur les fils du hasard, se laissent porter par l’atmosphère du moment, la musique, la lumière et les éléments de décors placés aléatoirement sur scène. Tête d’affiche du festival international de Barcelone (BIG IF 2015), Random a rencontré un vif succès aux festivals internationaux d’impro à Leuven, Brussels, Copenhague, Barcelone,Tampere , Dublin et Amsterdam. Aujourd’hui, ce format est joué par d’autres compagnies et enseigné dans différents pays. La presse en parle: [https://actualites.mytoc.fr/evenements/random](https://actualites.mytoc.fr/evenements/random)

Réservation sur le site internet (8 euros la place) : https://impronlive.mapado.com/event/35557-impronlive

Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-22T21:00:00 2021-04-22T22:00:00