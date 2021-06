Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 30430, Méjannes-le-Clap Rando VTTAE & Grotte de la Salamandre Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: 30430

Méjannes-le-Clap

Rando VTTAE & Grotte de la Salamandre Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 20 juin 2021-20 juin 2021, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap. Rando VTTAE & Grotte de la Salamandre 2021-06-20 – 2021-06-20 RDV Parking Grotte de la Salamandre Office de Tourisme

Méjannes-le-Clap 30430 Méjannes-le-Clap 30430 Méjannes-le-Clap Partez à la découverte de Méjannes-le-Clap, des bords de Cèze, encadré par un guide VTTAE (assistance électrique) en toute sécurité et sans forcer !Profitez du paysage sans appréhension des côtes !Finissez l’expérience par une découverte originale : la visite de la Grotte de la SalamandreMatin : 9h-13h2h de VTTAE + 2h de découverte Grotte de la SalamandreEn option Descente en rappel ou mini-spéléo : à partir de 27€Prévoir le pique nique ou restauration sur placeTarif : 49€Niveau requis : être à l’aise sur un vélo et maitriser toutes les techniques de base du VTT (équilibre, passage des vitesses, pédalage, freinage, notions de trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt pendant 2h ; taille minimale 1.40m contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61 http://www.provenceoccitane.com/ Partez à la découverte de Méjannes-le-Clap, des bords de Cèze, encadré par un guide VTTAE (assistance électrique) en toute sécurité et sans forcer !Profitez du paysage sans appréhension des côtes !Finissez l’expérience par une découverte originale : la visite de la Grotte de la SalamandreMatin : 9h-13h2h de VTTAE + 2h de découverte Grotte de la SalamandreEn option Descente en rappel ou mini-spéléo : à partir de 27€Prévoir le pique nique ou restauration sur placeTarif : 49€Niveau requis : être à l’aise sur un vélo et maitriser toutes les techniques de base du VTT (équilibre, passage des vitesses, pédalage, freinage, notions de trajectoires) ; savoir faire du vélo/vtt pendant 2h ; taille minimale 1.40m Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-15 par OFFICE DE TOURISME MEJANNES LE CLAP

Détails Catégories d’évènement: 30430, Méjannes-le-Clap Étiquettes évènement : Autres Lieu Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Adresse RDV Parking Grotte de la Salamandre Office de Tourisme Ville Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap lieuville 44.25591#4.34145