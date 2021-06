RANDO SOLIDAIRE Casson, 20 juin 2021-20 juin 2021, Casson.

Deux circuits proposés de 6 et 15 km pour une découverte ludique des chemins creux de Casson, de lieux insolites et historiques.

L’après-midi, un spectacle cycliste sur le site des moulins neufs : Tour d’Erdre et Gesvres, classé première catégorie, des coureurs de renom venus de Bretagne, Normandie, Pays de Loire… se faire les mollets sur les routes de la CCEG avant d’affronter d’autres routes prestigieuses.

Organisée par l’association Casson Mon Pays

Une randonnée solidaire au profit de Handicap Evasion

