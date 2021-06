Walscheid Walscheid Moselle, Walscheid RANDO MOSELLE : RANDO SPORTIVE AU ROCHER DE MUTZIG Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

RANDO MOSELLE : RANDO SPORTIVE AU ROCHER DE MUTZIG Walscheid, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Walscheid. RANDO MOSELLE : RANDO SPORTIVE AU ROCHER DE MUTZIG 2021-07-17 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-17 Route d’Alsace Départ pour co-voiturage : plan d’eau

Randonnée circulaire sportive de 25 km autour du rocher de Mutzig. Date unique : samedi 17 juillet 2021, départ à 8h00, au départ du parking du plan d'eau de Walscheid. Covoiturage jusqu'au col du Brechpunkt. Difficulté : difficile, pour randonneurs confirmés uniquement. Distance : 25 km et 1300 m de dénivelé. Tarif unique : 7€. Equipement nécessaires : Sac à dos, gourde, repas tiré du sac, bonne chaussure de marche. Places limitées. Sur réservation uniquement. Ouverture des ventes : prochainement.

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Walscheid Étiquettes évènement : Autres Lieu Walscheid Adresse Route d'Alsace Départ pour co-voiturage : plan d'eau Ville Walscheid lieuville 48.64605#7.15636