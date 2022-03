Rando kid’s rollers à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés, 19 mars 2022, Saint-Firmin-des-Prés.

Rando kid’s rollers à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés

2022-03-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-19

Saint-Firmin-des-Prés Loir-et-Cher Saint-Firmin-des-Prés

Rando kid’s rollers à Saint-Firmin-des-Prés. Tu as entre 5 et 12 ans, prends simplement tes rollers, ton casque, tes protections et ta bonne humeur pour passer un moment “roller” en toute sécurité. Inscriptions avant le 15 mars à vrc041@gmail.com

Viens passer un moment dans la bonne humeur !

https://www.facebook.com/vrc041

©Pixabay

Saint-Firmin-des-Prés

dernière mise à jour : 2022-03-03 par