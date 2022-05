Rando houblon et les bières Gustave Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte Catégories d’évènement: Oise

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 13:30:00

Une sortie pour les amateurs de randonnée qui aiment agrémenter leur balade d'une note houblonnée! Commencez la journée par une randonnée d'environ 7 kilomètres autour de Verneuil-en-Halatte qui vous donnera l'occasion d'admirer les ruines romantiques du château détruit en 1734 car il "faisait de l'ombre" au Château de Chantilly. Nous visiterons ensuite la brasserie artisanale "Au Cœur du Malt" ou Cédric, Maitre Brasseur nous livrera le secret de fabrication des bières artisanales Gustave. Nous terminerons enfin par une bonne dégustation dans une ambiance conviviale.

greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04

