Rando Gourmande Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès, dimanche 14 avril 2024.

Rando Gourmande Salle polyvalente Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

5ème édition de cette escapade ponctuée d’étapes dégustative, idéale pour les amoureux de la nature … et les gourmands !

Partez sur un parcours de 8,5 km au départ de la salle polyvalente (accueil et apéritif de départ) pour cheminer jusqu’au Moulin de Marigny (repas cochon grillé, semoule et ratatouille) puis trouver le dessert à l’arrivée (far breton cuit au feu de bois et café).

Départs entre 11h et 12h30.

Réservations obligatoire avant le 19 mars 2024.

Apportez vos couverts et gobelets Buvette sur place Non accessible en poussette, prévoir des chaussures adaptées.

Organisé par l’APEL école Saint-Jacques de Compostelle Les bénéfices de cette randonnée aideront à financer les sorties scolaires des élèves de cette école de Sant-Germain-en-Coglès. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14

Salle polyvalente Rue des Marronniers

Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Rando Gourmande Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne