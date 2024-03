Le plus petit cirK du bord du bout du monde Théâtres l’Hermine Saint-Malo, mardi 28 mai 2024.

Le plus petit cirK du bord du bout du monde Le bord du bout du Monde comme aire de jeu. Un spectacle sans parole mêlant exploits circassiens, magie et bricoles ; pour une invitation à voyager. 28 et 29 mai Théâtres l’Hermine Adèle Petident – cie opopop@gmail.com – 0645389143

Début : 2024-05-28T14:00:00+02:00 – 2024-05-28T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T15:00:00+02:00 – 2024-05-29T16:00:00+02:00

> En équilibre précaire, une piste ronde de 3m de diamètre, posée sur un caillou en lévitation, voilà notre bout du monde,

Une porte ouverte vers le rêve. Et, qu’est ce qui nous fait encore rêver L’idée d’un autre monde, utopique ou post apocalyptique ? Un autre monde léger, aéré, loufoque, drôle, beau, ailleurs. Et puis, le cirque, qui insuffle la liberté, la liberté de bouger, de voyager… de rencontrer, d’explorer, d’exprimer.

Alors notre Bout du Monde sera un cirque, Un cirque minimaliste, posé sur un rocher en équilibre. Une envie d’extraordinaire pour titiller l’imagination collective. Un univers onirique pour évoquer l’intégration, la rencontre, la différence, la peur de l’inconnu et de l’autre.

>> La compagnie Opopop avec ce 3ème spectacle, continue sa recherche autour de la scènographie «vivante» et laisse découvrir de nouvelles pistes de jonglerie et de manipulation. Le spectateur sera amené à se laisser guider dans ce monde parallèle, découlant du chamanisme ou de technologies avancées, un univers où la gravité n’est décidément pas la même

>>> Mise en piste : Opopop

Regard Suisse: Markus Schmid

Manipulations de cailloux et dressage de hula hoop : Karen Bourre

Illuminations, vents tumultueux et assaisonnement : Julien Lanaud

>>>> Production : Cie Opopop / Soutien – co production : Région Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, Conseil départemental de Côte d’Or, Théâtre Mansart et le réseau Affluences-réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche Comté.

Théâtres l’Hermine 6, place Bouvet 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan Ille-et-Vilaine Bretagne

Cie Opopop Karen Bourre