How Groundwater Impacts the People and Ecosystems of the South Pacific Islands Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Rennes, mardi 28 mai 2024.

Du 2024-05-28 10:30 au 2024-05-28 12:00.

L’OSUR et Géosciences Rennes ont le plaisir d’accueillir Matthew W. Becker dans le cadre des Groundwater Lecture Series 2024. Les Darcy Lecture Series in Groundwater Science sont financées par la Groundwater Foundation.

Matthew W. Becker propose une conférence le 28 mai 2024 à 10h30 (salle de conférences de l’OSUR) sur le thème de l’impact des eaux souterraines sur les populations et les écosystèmes des îles du Pacifique Sud.

Matt Becker est titulaire de la chaire Conrey d’hydrogéologie et professeur de sciences de la Terre à la California State University (Long Beach, États-Unis). Il est diplômé en géologie et en génie civil et a travaillé au Los Alamos National Labs, au United States Geological Survey (USGS), au Goddard Space Flight Center de la NASA, et à l’université de Buffalo ; il a également bénéficié de bourses Fulbright pour l’Italie et l’Australie. Les recherches de Matt portent principalement sur l’écoulement des fluides dans des environnements souterrains très hétérogènes.

Présentation de sa conférence

« L’océan Pacifique abrite plus de 30 000 îles, dont la grande majorité sont petites, éloignées et vulnérables à la variabilité du climat. Les eaux souterraines jouent un rôle important dans la résilience de ces environnements isolés. Nous verrons comment les eaux souterraines ont constitué une ressource essentielle pour les premiers colons de Rapa Nui (île de Pâques), comment elles permettent aux récifs coralliens de prospérer dans un désert de nutriments (paradoxe de Darwin) et le rôle qu’elles jouent dans la flore et la faune terrestres. La compréhension de ces interactions est entravée par la complexité de l’écoulement des eaux souterraines dans les environnements côtiers et marins. Nos récentes études sur la distribution de l’écoulement des eaux souterraines dans les récifs coralliens limitrophes jettent un peu de lumière sur ces processus. Le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer vont perturber et potentiellement submerger ces écosystèmes uniques et biologiquement critiques. Une meilleure compréhension des systèmes hydrogéologiques et de leurs interactions avec la vie marine autour des îles du Pacifique sera essentielle pour une adaptation stratégique aux stress environnementaux. »

A propos de la Darcy Lecture Series in Groundwater

La Henry Darcy Distinguished Lecture Series in Groundwater Science encourage la connaissance et l’excellence dans le domaine de la science et de la technologie des eaux souterraines. Ce cycle de conférence international de très haut niveaux a été créé en 1986 et nommé ainsi en l’honneur du Français Henry Darcy pour ses recherches de 1856 qui ont établi la base physique sur laquelle l’hydrogéologie des eaux souterraines est étudiée depuis lors. Chaque année, dans le cadre de cette série de conférences exceptionnelles, des scientifiques et des ingénieurs invitent un expert de premier plan des eaux souterraines à partager ses travaux avec ses pairs et les étudiants.

