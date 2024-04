Néandertal, premier artiste de l’humanité ? Cinéma Arvor Rennes, lundi 27 mai 2024.

Documentaire (2023) de 52 minutes réalisé et écrit par Thibaud Marchand Lundi 27 mai, 20h30 1

Du 2024-05-27 20:30 au 2024-05-27 22:30.

La Délégation régionale du CNRS Bretagne Pays de la Loire, le laboratoire Géosciences Rennes et l’OSUR s’associent avec le cinéma L’Arvor pour une projection-débat du documentaire « Néandertal, premier artiste de l’humanité ? » le 27 mai 2024 à 20h30.

A la suite de la projection, un échange est prévu avec Thibaud Marchand, réalisateur du documentaire, et Guillaume Guérin, chercheur en archéologie-préhistorien au laboratoire Géosciences Rennes (CNRS, Université de Rennes / OSUR).

Projection à L’Arvor : entrée gratuite

————————-

Teaser

La découverte de gravures attribuées à Néandertal dans une grotte de Touraine bouscule la thèse selon laquelle l’art serait né avec « Homo sapiens » il y a trente mille ans. Ce documentaire passionnant montre le travail des préhistoriens à l’origine de ces conclusions majeures. Extrait (1’20 minutes) à découvrir ici :

https://youtu.be/HRacpsyWkJI

————————-

Présentation

Cinquante ans après avoir fouillé succinctement la grotte de la Roche-Cotard, découverte en 1912 et tombée dans l’oubli, Jean-Claude Marquet a tenu la promesse qu’il s’était faite alors : réunir une équipe pour enquêter sur les surprenantes gravures qui ornent ses parois. Pour les préhistoriens, la première étape consiste à déterminer l’origine de ces empreintes. Grâce à l’étude des tracés et au recours à l’archéologie expérimentale, ils acquièrent rapidement la certitude que quatre des panneaux sont de la main de l’homme – le dernier présentant des griffures d’ours. Mais à quelle époque ces tracés digitaux ont-ils été réalisés ? Alors que la cavité a longtemps été obstruée, les chercheurs ont l’idée d’utiliser l’OSL (datation par luminescence stimulée optiquement), une technique de pointe capable de mesurer la dernière exposition des roches à la lumière du jour. Selon les résultats obtenus, la fermeture de la grotte remonterait à – 60 000 ans environ, bien avant les premières incursions de notre ancêtre Homo sapiens en Europe. En d’autres termes, Néandertal aurait, le premier, produit de l’art abstrait.

Les néandertaliens ont-ils aussi ouvert la voie à la figuration ? L’examen d’un objet ressemblant étrangement à un visage, prélevé sur le site de fouilles à la fin des années 1970, pourrait le laisser croire… En immersion à la Roche-Cotard – devenue la grotte ornée la plus ancienne connue à ce jour – et dans les laboratoires, ce documentaire dévoile, dans le sillage de Jean-Claude Marquet, les étapes du patient travail d’enquête mené par l’équipe pluridisciplinaire (tracéologues, archéologues, physiciennes…) impliquée dans le projet.

(source : https://www.film-documentaire.fr/)

————————-

Pour en savoir plus

Néandertal était aussi un artiste (26.06.2023, par Kheira Bettayeb, CNRS Le Journal)

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine