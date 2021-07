Sens Sens Sens, Yonne Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Rando douce avec Rando Pleine Nature Sens, 5 août 2021, Sens. Rando douce avec Rando Pleine Nature 2021-08-05 09:30:00 – 2021-08-05 Rue Champbertrand Parking ancien Intermarché

Rando Pleine Nature propose une marche tranquille de 5 km, par les Champs Captants puis le parc du Moulin à Tan.

dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Rue Champbertrand Parking ancien Intermarché Ville Sens lieuville 48.191#3.27512