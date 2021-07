Fillière Fillière Fillière, Haute-Savoie Rando découverte archéologie Fillière Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Rando découverte archéologie Fillière, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Fillière. Rando découverte archéologie 2021-07-23 – 2021-08-13 Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis

Fillière Haute-Savoie Fillière Partez en randonnée toute une journée avec un accompagnateur en montagne et un médiateur culturel du Département sur les traces des 1000 ans d’histoire du plateau des Glières. reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr +33 4 50 33 21 31 https://experience.hautesavoie.fr/decouvrir/agenda#0 dernière mise à jour : 2021-07-18 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Fillière, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Fillière Adresse Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis Ville Fillière lieuville 45.9663#6.3321