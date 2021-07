Saint-Dizier Stade Charles Jacquin Haute-Marne, Saint-Dizier Rando cyclo familiale Stade Charles Jacquin Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Rando cyclo familiale Stade Charles Jacquin, 11 juillet 2021

le dimanche 11 juillet à Stade Charles Jacquin

La rando cyclo familiale, rendez-vous convivial de l’été, se tiendra dimanche 11 juillet prochain. Les participants prendront le départ du stade Charles Jacquin à Saint-Dizier de manière échelonnée entre 9h et 10h. L’inscription devra être faite par mail auprès du service Sports/Vie associative jusqu’au 8 juillet. Deux parcours seront proposés. L’un de 30 km et l’autre de 60 km. Le parcours de 30 km comprend l’aller-retour jusqu’au Centre nautique Champenois à la Cornée du Der. Celui de 60 km englobe, quant à lui, un tour complet du Lac avec l’arrivée au Centre nautique Champenois, puis le retour au Stade Charles Jacquin, à Saint-Dizier. Avant le départ, les agents du service Sports/Vie associative remettront aux cyclistes des plans qui les guideront sur les pistes cyclables du canal d’amenée. Un panier pique-nique sera offert aux participants à leur arrivée au Centre nautique Champenois. Animation ouverte à tous * Chaque participant doit venir équipé de son vélo et d’un casque. * Le port du casque est obligatoire. * Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La Ville de Saint-Dizier organise, dimanche 11 juillet prochain la traditionnelle randonnée familiale à vélo en direction du Lac du Der. Stade Charles Jacquin Avenue du Général Giraud 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Les Ajots Haute-Marne

