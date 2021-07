RANDISSIMO 2021 Clisson, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Clisson.

RANDISSIMO 2021 2021-09-11 – 2021-09-12

Clisson Loire-Atlantique

EUR Les deuxième weekend de septembre, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes vous invite à son traditionnel rendez-vous randonnée de la rentrée : RandissimO

Tout le week-end, le public est invité à arpenter les plus beaux sentiers du territoire en faisant 1, 2 ou pourquoi pas 3 randonnées !

Des parcours pour tous les types de public :

– Adeptes des grands parcours,

– Amateurs de balade à vélo

– Famille en recherche de circuits accessibles aux poussettes,

– Public souhaitant allier balade tranquille et découverte du patrimoine

– Pagayeurs novices ou confirmés

Sur et le long de la Sèvre Nantaise, dans les villages, à travers le vignoble … Tout le monde trouvera son bonheur avec des randonnées pédestres et vélos gratuites (de 5 à 17 Km), et des parcours canoës (tarif préférentiel de 7€/5 €pour les moins de 15 ans ).

Le weekend des amoureux de la randonnée, samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/ti-amo/fetes-et-festivals/randissimo

dernière mise à jour : 2021-06-22 par