Ramassage des déchets sur la plage Labenne, 19 août 2021, Labenne. Ramassage des déchets sur la plage 2021-08-19 10:00:00 – 2021-08-19 Camping « Les pins bleus » 51 Avenue de l’Océan

En collaboration avec « Initiatives océanes » et « Surfrider foundation ». Rendez-vous au camping « Les pins bleus » à 10h pour distribuer les sacs poubelles/gants, ainsi que remplir les documents d'inscriptions. Inscriptions préférables, mais pas obligatoires: directement par mail à camping@lespinsbleus.com ou au 05 59 45 41 13.

