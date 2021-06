Les Moutiers-en-Retz à proximité de la Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Rallye pédestre à proximité de la Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à à proximité de la Chapelle de Prigny

Départs échelonnés entre 10h00 et 16h00 pour ce rallye dans le bourg de Prigny qui vous invitera à découvrir les fermes. Un questionnaire sera mis à votre disposition afin d’approfondir votre découverte des lieux.

Entrée libre

Rallye en autonomie à proximité de la Chapelle de Prigny route de l’Abbaye 44760 Les Moutiers en Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

