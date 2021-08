Rallye du Vendée Energie Tour Station Multi-Energies La Roche-Sur-Yon, 17 septembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Rallye du Vendée Energie Tour

Station Multi-Energies La Roche-Sur-Yon, le vendredi 17 septembre à 09:00

Le SyDEV, lance la 8ème édition du Vendée Energie Tour en partenariat avec le Conseil Départemental de la Vendée. **Le Vendée Energie Tour** a traditionnellement lieu début juin. En 2021, pour la 2ème année consécutive, l’événement est décalé au mois de septembre et se déroulera du 16 septembre au 7 octobre. Cet événement, référence en matière de mobilité durable, vise à sensibiliser et informer les collectivités, les entreprises et le grand public sur les solutions d’aujourd’hui et de demain en matière de transport bas carbone. Cette édition va promouvoir le mix énergétique électrique, BioGNV et Hydrogène pour les véhicules. Trois énergies produites et distribuées localement en circuit court. **Le Rallye du Vendée Energie Tour** Les équipages seront rassemblés le jeudi 16 au Vendespace pour l’inauguration du Vendée Energie Tour au cours de laquelle les véhicules seront exposés. Le vendredi, le départ aura lieu de la nouvelle station multi-énergies à La Roche/Yon (bornes de recharge électrique haute puissance, BioGNV et hydrogène) puis les équipages visiteront le site de production de BioGNV Méthavie, un site avec des ombrières photovoltaïques chez e-Néo et enfin, ils seront accueillis à Bouin pour une présentation du site de production d’hydrogène renouvelable de Lhyfe. L’étape chez e-Néo sera également l’occasion de faire un point sur les projets de rétrofit électrique et/ou hydrogène. Entreprises et collectivités, ce rallye est une opportunité intéressante pour approfondir vos connaissances de la mobilité bas carbone ou pour la faire découvrir à vos collaborateurs. **Suivez en direct les étapes du Vendée énergie tour** La Web-Tv du Vendée Energie Tour vous proposera pendant l’événement un contenu riche en informations que vous pourrez suivre y compris en replay. [[https://webtv.vendee-energie-tour.com/](https://webtv.vendee-energie-tour.com/)](https://webtv.vendee-energie-tour.com/) **Informations pratiques :** Le rallye est ouvert à tous, particuliers, entreprises et collectivités. Les équipages sont en général de 2 personnes mais on peut envisager des équipes supérieures dans les limites de la capacité du véhicule. Les véhicules admis sont les véhicules 100% électriques, les véhicules fonctionnant au GNV ou à l’hydrogène. Les hydrides rechargeables peuvent également participer sur invitation et à condition d’avoir une autonomie WLTP supérieure à 50 km. Les motos électriques sont également admises. Le parcours du rallye représente 105 km de La Roche-sur-Yon à Bouin… plus le retour libre à votre point de départ (65 km si vous rentrez à la Roche-sur-Yon par la route directe). Vous devrez gérer votre recharge ou votre avitaillement en amont ou en aval du parcours du rallye. Le repas à la mi-journée aura lieu chez e-Néo et il est pris en charge par les frais d’inscription. Entreprises et collectivités sans véhicule adapté L’objectif du rallye est de faire découvrir la mobilité décarbonée. Si vous n’êtes pas équipés, n’hésitez-pas à en parler à votre concessionnaire habituel, il pourra peut-être vous proposer un prêt pour la durée du rallye. De nombreuses marques ont aujourd’hui une offre intéressante notamment en termes de véhicules électriques. **Inscriptions et liste des premiers équipages participants** accessibles sur la [page du Vendée Energie Tour](https://www.vendee-energie-tour.com/#vet-programme) Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 6 septembre. Les frais d’inscription sont de **60 euros TTC** pour les particuliers et de **120 euros TTC** pour les entreprises et les collectivités. Ces tarifs sont sur la base de 2 personnes par véhicule (18 euros TTC en sus par personne supplémentaire). Pour une personne seule en moto, les frais d’inscription sont de 42 euros TTC. Les véhicules doivent être normalement assurés et nous devons contrôler lors du regroupement les cartes grises, les attestations d’assurance et les permis de conduire. Un sticker du rallye vous sera remis et il devra être apposé sur votre véhicule. Votre inscription sera validée après réception de votre règlement à l’ordre de TVE adressé par chèque à l’adresse suivante : TVE-Tour Véhicules Electriques – 28 rue Carnot – 86000 Poitiers. Possibilité de virement – nous pouvons vous adresser notre IBAN par mail. Pour tous renseignements : [[jfvilleret@tour-ve.com](mailto:jfvilleret@tour-ve.com)](mailto:jfvilleret@tour-ve.com)

Sur inscription : frais d’inscription de 60 euros TTC pour les particuliers et de 120 euros TTC pour les entreprises et les collectivités

Après une édition 2020 sans Rallye à cause de la crise sanitaire, 2021 marque le grand retour de cette animation avec un beau parcours à travers la Vendée à la découverte des énergies renouvelables

Station Multi-Energies La Roche-Sur-Yon Route de Nantes, La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:00:00