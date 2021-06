RALLYE D’ORIENTATION Hultehouse, 27 juin 2021-27 juin 2021, Hultehouse.

RALLYE D’ORIENTATION 2021-06-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-27 12:00:00 12:00:00

Hultehouse Moselle Hultehouse

5 EUR

Venez participer au Rallye d’Orientation proposé par le Club Vosgien de Phalsbourg – Lutzelbourg !

Deux parcours seront proposés, un parcours plaisir et un parcours sportif.

Départs entre 09h00 et 12h00 depuis le Chalet du Limmersberg à Hultehouse, inscriptions sur place.

Tarif adhérents au Club Vosgien 3,00€ et 5,00€ pour les non-membres.

midony@orange.fr http://www.clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com/

Club Vosgien Phalsbourg – Lutzelbourg