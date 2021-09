Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe RALLYE DE VOITURES ANCIENNES ET DE PRESTIGE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

RALLYE DE VOITURES ANCIENNES ET DE PRESTIGE Le Mans, 24 septembre 2021, Le Mans. RALLYE DE VOITURES ANCIENNES ET DE PRESTIGE 2021-09-24 – 2021-09-26 Circuit des 24 Heures Arrivée au Porsche Experience Center

Le Mans Sarthe Le Conservateur on the road ! Rallye de voitures anciennes et prestiges dont le départ est à Deauville et dont l’arrivée est prévue au Mans, au Porsche Center, le dimanche 26 septembre en fin d’après-midi (vers 16h30).

CGPatrimoine@conservateur-conseil.fr +33 6 99 66 07 79

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Circuit des 24 Heures Arrivée au Porsche Experience Center Ville Le Mans lieuville 47.94641#0.20778