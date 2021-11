Le croisic Place Boston 44490 Le croisic Le croisic, Loire-Atlantique Rails & Bateaux Miniatures – Exposition Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Rails & bateaux miniatures Exposition Le Club de modélisme intercommunal du Croisic et Rail miniature Côte d’Amour unissent leurs efforts pour vous présenter leurs réalisations de bateaux et de trains miniatures. * * * Tous les jours excepté le 25 décembre, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T18:00:00

