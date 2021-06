Raid Nature Clohars-Carnoët, 19 juin 2021-19 juin 2021, Clohars-Carnoët.

Raid Nature 2021-06-19 – 2021-06-19

Clohars-Carnoët 29360

Le samedi 19 juin 2021, le RAID Nature revient à Clohars-Carnoët pour une journée de surprises et d’aventures à destination des jeunes (et des moins jeunes) amateurs de sports en plein air !

Comme à son habitude, le programme du RAID est gardé secret jusqu’à la dernière minute, mais on peut déjà vous dire que vous aurez besoin de :

– Former des équipes de 4 (dont au moins un adulte responsable par équipe)

– Savoir nager au moins 25 mètres

– Être capable de faire 10km en vélo dans la journée

– De vous inscrire en remplissant le bulletin et les autorisations avant le 16 juin

La journée est gratuite et ouverte à tous quel que soit le niveau sportif. Le rendez-vous est à 9h au complexe sportif, samedi 19.

Pour mener à bien votre journée, vous aurez besoin d’être (un peu) équipé, pensez donc à préparer :

– Un VTT en bon état

– Un casque de VTT

– Une tenue de rechange (activités aquatiques)

– Un pique-nique

– De quoi s’hydrater pendant la journée

– Un téléphone portable par équipe en cas de besoin

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription en vous rendant sur le site ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.clohars-carnoet.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/raid-nature-inscriptions.pdf?fbclid=IwAR0qMz3V1u7YSEGxUll6b-dCURnerNchYwL5HLTtLbM-0tGHMtDKRgDKuKM

+33 2 98 71 61 39 https://www.clohars-carnoet.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/raid-nature-inscriptions.pdf?fbclid=IwAR0qMz3V1u7YSEGxUll6b-dCURnerNchYwL5HLTtLbM-0tGHMtDKRgDKuKM

dernière mise à jour : 2021-06-11 par