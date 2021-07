Radio Nova Sound System Le Chapiteau, 28 juillet 2021, Marseille.

Radio Nova Sound System

Le Chapiteau, le mercredi 28 juillet à 20:00

Cet été, La Grande Tournée de Radio Nova fait son grand retour, accompagnée de nos copain.ines des Inrockuptibles. Du 6 juillet au 22 août, La Grande Tournée sillonnera les routes de France au fil des régions, des fleuves, des côtes et des traditions locales pour partager nos découvertes et nos meilleurs moments avec des amoureux.ses. de la fête et de la musique. La Tournée sera rythmée par les beats du Radio Nova Sound system, un soundclash en b2b (ou plus) par l’équipe de Radio Nova, un set chaleureux et éclectique, un mix marathon de world, disco, hip-hop, house et bass music, entre morceaux pointus et douces régressions festives. Tout et n’importe quoi mais en bien. Au programme également, Le Grand Blindtest de Nova ! Gymnastique mélodique, stress rythmique, madeleine de Proust polyphonique accompagné.es d’un subtil mélange de pression sociale et de mauvaise foi. Tel est le programme de ce Blindtest Nova de luxe. Votre culture sera grassement récompensée en cadeaux. Faites ressortir la Claire Shazam qui est en vous ! Ce mercredi 28 juillet, c’est au Chapiteau qu’on pose nos valises pour faire la fête avec les marseillais.es ! 20h – 20h30 : Nova passe des disques 20h30 – 21h : le grand Blindtest de Radio Nova 21h – 1h : Dj set Nova Danse C’EST GRATUIT LES AMI.E.S RESERVATION OBLIGATOIRE ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/amsaxxkv](https://tinyurl.com/amsaxxkv) PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T20:00:00 2021-07-28T01:00:00