La Turballe La Turballe 44420, La Turballe RADIO FORRO La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: 44420

La Turballe

RADIO FORRO La Turballe, 25 août 2021-25 août 2021, La Turballe. RADIO FORRO 2021-08-25 – 2021-08-25

La Turballe 44420 Dans le cadre de L’Attendu des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation ici

Le Forro est une musique vive et entraînante, originaire du Nord-Est du Brésil, destinée à rassembler et faire danser les gens. Alors, gardez la fréquence ! Musique brésilienne pour des bonnes ondes ! Dans le cadre de L’Attendu des Mercredis de l’été, ce spectacle est sur réservation ici

Le Forro est une musique vive et entraînante, originaire du Nord-Est du Brésil, destinée à rassembler et faire danser les gens. Alors, gardez la fréquence ! Musique brésilienne pour des bonnes ondes ! dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: 44420, La Turballe Étiquettes évènement : Autres Lieu La Turballe Adresse Ville La Turballe lieuville 47.34876#-2.51314