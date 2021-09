Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille RADICAL KITTEN + CORONAL MASS EJECTION La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

RADICAL KITTEN + CORONAL MASS EJECTION La salle gueule, 6 octobre 2021, Marseille. RADICAL KITTEN + CORONAL MASS EJECTION

La salle gueule, le mercredi 6 octobre à 20:00

BRUITS CONFUS PRESENTE Mercredi 06 Ocotbre La Salle Gueule 8 rue d’Italie 13 006 Marseille RADICAL KITTEN (Riot Post Punk Toulouse) + CORONAL MASS EJECTION (Violon Post Rock) Ouverture des portes à 19h, concert à 20h PAF 5€ (et plus si tu peux pour soutenir les groupes) + adhésion

5€ + adhésion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille