Raconte ton quartier Maisons de quartiers de la ville d’Evry-Courcouronnes, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Évry.

du jeudi 1 juillet au vendredi 30 juillet à Maisons de quartiers de la ville d’Evry-Courcouronnes

Raconte ton quartier propose aux jeunes de laisser court à leur imagination et à leurs idées créatives par le biais de nombreux ateliers. Leur objectif final: raconter l’histoire de leur quartier via Instagram et mettre en forme un plateau Web TV. Pour cela ils découvriront les différents aspects et une bonne utilisation des réseaux sociaux, ils participeront à des ateliers d’écriture et des ateliers photos, et rencontreront des Youtubeurs spécialistes du sujet ainsi que des artistes travaillant sur les notions de territoire. Une grande restitution musicalisée sera prévue en août!

Gratuit

Le projet « Raconte ton quartier » propose différents ateliers allant de la sensibilisation, utilisation des médias et réseaux sociaux, à la rencontre d’artistes et youtubeurs!

Maisons de quartiers de la ville d’Evry-Courcouronnes 1 place de la résistance, 91000 Evry Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T17:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T17:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T17:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T17:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T17:00:00