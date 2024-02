RACLETTE GÉANTE Lauret, samedi 2 mars 2024.

RACLETTE GÉANTE Lauret Hérault

La Raclette Géante de Lauret revient le samedi 2 mars 2024 à partir de 19h.

Apportez vos appareils à raclette, vos assiettes, vos couverts et vos verres, et nous nous occupons du reste !

Inscription obligatoire avant le 27 février. Inscription confirmée une fois le règlement reçu (virement, chèque ou espèce dans la boîte aux lettres de la Mairie, CB acceptée lors des permanences).

Inscriptions :

– par mail @ : lauretenfete@gmail.com

– par téléphone : 06 84 39 70 83

– lors des permanences au Foyer les 23 et 27 février de 18h à 19h30. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

Place Miolane

Lauret 34270 Hérault Occitanie lauretenfete@gmail.com

