Un Quizz s’adressant aux familles avec des enfants de 6 à 12 ans. Il a été conçu pour permettre aux jeunes visiteurs de découvrir en famille et d’une façon ludique l’exposition temporaire sur la photographie aéronautique « Chasseurs d »images ». Un Quizz permettant aux enfants de découvrir l’exposition temproraire « Chasseurs d’images. » Musée de l’Hydraviation 332, Avenue Louis Bréguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

