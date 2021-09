Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde Quinzaine de l’égalité : Rencontre avec Eric Aimé Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Quinzaine de l’égalité : Rencontre avec Eric Aimé Médiathèque François Mitterrand, 6 novembre 2021, Bassens. Quinzaine de l’égalité : Rencontre avec Eric Aimé

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 6 novembre à 10:00 Réservation conseillé – Pass sanitaire

Auteur malvoyant, Eric Aimé viendra rencontrer les lecteurs de la médiathèque pour parler de son livre « Eperdu de vue » et de son difficile parcours de personne handicapée pendant ses jeunes années. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens