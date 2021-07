QUIETOS – Marcela Santander Corvalán La Manufacture CDCN, 16 novembre 2021, Bordeaux.

QUIETOS – Marcela Santander Corvalán

La Manufacture CDCN, le mardi 16 novembre à 20:00

[ DANSE ] – QUIETOS / Marcela Santander Corvalán ————————————————– ### mar. 16 novembre 20h ### 60 min – tout public à partir de 11 ans Quietos est le nom d’un lieu. Quietos est le nom d’une sphère peuplée de présences : forces vivantes ou forces invisibles. Quietos, c’est une chanson oubliée de Beatriz de Dia, poétesse et compositrice du XIIIe siècle. Un morceau d’inconnu dont Marcela Santander Corvalan et Bettina Blanc Penther s’emparent pour questionner la façon dont on découvre, dont on apprend à connaître. Dans un environnement sonore dense, la danse s’installe comme une réponse, comme un écho, avec écoute et attention. — • dans le cadre du dispositif Artiste associée — + d’infos ici > [QUIETOS](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/quietos-marcela-santander-corvalan-16-nov-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Dans un environnement sonore dense, la danse s’installe comme une réponse, comme un écho, avec écoute et attention.

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T21:00:00