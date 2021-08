Qui va garder les enfants ? Grain de Sel, 19 octobre 2021, Séné.

Qui va garder les enfants ?

Grain de Sel, le mardi 19 octobre à 20:30

« Qui va garder les enfants ? » De cette fameuse phrase empruntée à Laurent Fabius ironisant sur la candidature de Ségolène Royal, jusqu’au sexisme ordinaire, il n’y a qu’un pas… Pendant plus de deux ans, Nicolas Bonneau a exploré toute la palette des misogynies quotidiennes en suivant des femmes politiques dans leur quotidien. Conjuguée aux derniers mouvements féministes et à une relecture d’incidents de la vie politique française, son enquête l’a conduit à s’interroger sur lui-même. À travers différents portraits (Simone Veil, Olympe de Gouges, Christiane Taubira, Yvette Roudy…) écrits à partir des échanges avec ses interlocutrices et de ses observations, c’est véritablement son point de vue qu’il offre : celui d’un homme qui a vu, compris et cherche à évoluer dans son rapport à l’autre, conscient que la déconstruction d’une société n’est possible qu’à partir d’une démarche personnelle. Spectacle écrit par Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux ; Interprété par Nicolas Bonneau ; Mise en scène : Gaëlle Héraut ; Création musicale : Fannytastic ; Scénographie : Gaëlle Bouilly, assistée de Cellule B ; Costumes : Cécile Pelletier ; Création lumière : Rodrigue Bernard ; Création son : Gildas Gaboriau ; Régie plateau : Cynthia Lhopitallier.

15, 10, 5 € (prévente 12 €) Abt 8 €

Cie la Volige / Nicolas Bonneau – Théâtre

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



