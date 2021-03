Qui a volé les œufs de Josette la Poulette : Une chasse aux œufs sous forme d’enquête, 22 mars 2021-22 mars 2021, Aix-en-Provence.

Qui a volé les œufs de Josette la Poulette : Une chasse aux œufs sous forme d’enquête 2021-03-22 – 2021-04-04

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Certains commerçants de la ville ont déjà commencé à enquêter et les indices qu’ils ont récoltés sont cachés dans leur vitrine ou leur boutique. Grâce au plan disponible en ligne et à l’Office de Tourisme, ces indices aideront les enfants de 2 à 10 ans à démasquer les 3 voleurs ! Et pour les plus chanceux, des cadeaux et bons d’achat sont à gagner lors du Jeu-concours de Pâques !



Une activité familiale et gratuite. Ce grand jeu de piste est organisé par Pirouette Bobinette avec la complicité d’une vingtaine de commerçants aixois et en partenariat avec l’Office de Tourisme. Toute famille peut y participer gratuitement, sans inscription préalable, et réaliser les 3 parcours dans le centre-ville.

Cette chasse aux œufs est à la fois ludique et éducative. Pour résoudre l’intrigue, les enfants font appel à différentes compétences selon leur âge : « Je reconnais les couleurs », « Je colorie sans dépasser », « Je sais lire ».

A partir de 2 ans, les enfants peuvent mener l’enquête en cherchant les indices (cadres cachés en vitrine ou en boutique).





Des commerces à (re)découvrir

De la librairie jeunesse aux calissons aixois en passant évidemment par les chocolateries locales, ce parcours vous invite à une balade dans le centre d’Aix-en-Provence tout en découvrant ou redécouvrant ses boutiques.

Pendant 15 jours, la petite poule jaune affichée sur la porte des boutiques indique si l’indice est caché dans la vitrine ou en boutique. Dans le respect des règles sanitaires en rigueur, les familles sont accueillies par les commerçants participants. Les horaires d’ouvertures de ces boutiques sont actualisés sur le site de l’événement.



Une fois le voleur démasqué, les familles peuvent s’inscrire au jeu-concours et tenter de gagner un bon d’achat/cadeaux dans l’une des boutiques participantes. Chaque parcours réalisé dévoile 1 des 3 voleurs. A chaque voleur démasqué, les familles doublent leurs chances de gagner. Le tirage au sort aura lieu le lundi de Pâques (5 mars) et sera diffusé sur le compte Facebook et Instagram de Pirouette Bobinette.



Liste des magasins participants : Bexley, Toy Toy’s, Maison Oscar, Léonard Parli, Ortens Manucure, Lovely Mum, Chocolaterie de Puyricard, Maison Philippe Segond, Le blason,

Kid et Sens, La bédérie, Epicerie Popol, Maison Béchard, Le chat qui tricote

