Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Orne, Saint-Gervais-du-Perron Qui a rongé la noisette ! Saint-Gervais-du-Perron Saint-Gervais-du-Perron Catégories d’évènement: Orne

Saint-Gervais-du-Perron

Qui a rongé la noisette ! Saint-Gervais-du-Perron, 26 octobre 2021, Saint-Gervais-du-Perron. Qui a rongé la noisette ! 2021-10-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-26 16:00:00 16:00:00

Saint-Gervais-du-Perron Orne Saint-Gervais-du-Perron La vie fourmille à l’étang du Perron. Tel un détective, vous rechercherez les traces et les indices de présence des animaux sauvages, à l’image des noisettes rongées par de nombreuses espèces durant l’automne. La vie fourmille à l’étang du Perron. Tel un détective, vous rechercherez les traces et les indices de présence des animaux sauvages, à l’image des noisettes rongées par de nombreuses espèces durant l’automne. espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ La vie fourmille à l’étang du Perron. Tel un détective, vous rechercherez les traces et les indices de présence des animaux sauvages, à l’image des noisettes rongées par de nombreuses espèces durant l’automne. dernière mise à jour : 2021-08-12 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Gervais-du-Perron Autres Lieu Saint-Gervais-du-Perron Adresse Ville Saint-Gervais-du-Perron lieuville 48.53307#0.15877