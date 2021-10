Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Quels sont les avantages et inconvénients des différents Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Eco-Pertica et le Parc Naturel Régional du Perche réitère leur collaboration pour l’organisation d’une soirée d’information grand public sur un thème lié à la performance thermique et aux économies d’énergie.

Quelle isolant choisir ? Cette année, la soirée d’information permettra d’avoir un panorama assez exhaustif et un comparatif des différents isolants disponibles sur le marché. Qu’est-ce qu’un isolant ?

Comment fonctionne les transferts de chaleur ?

Quels sont les avantages et inconvénients des différents isolants existants ?

Quels sont les critères pour choisir un isolant ? Telles sont les questions qui seront traitées pour éclairer vos démarches de travaux d’isolation thermique.

