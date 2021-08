Lille En ligne Lille, Nord Quelles assurances souscrire en cas de travaux en copropriété ? En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

En ligne, le mardi 30 novembre à 17:30

Quelles assurances souscrire, en cas de travaux en copropriété ? —————————————————————- Le syndic, conformément à l’article 18 de la loi, est chargé de la gestion et de l’administration de l’immeuble, mais également, à l’entretien des parties communes de la copropriété. A cet effet, il lui appartient de soumettre au vote les travaux nécessaires. Mais, quand convient-il de souscrire une garantie décennale, ou une assurance dommage ouvrage ? Pour quels travaux ? Et quelles garanties ? **→ Mardi 30 novembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVma5hwcF77crxxMGXyKd9Fnmb-VhZGn2rCxqEr7ZjMgfdyg/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVma5hwcF77crxxMGXyKd9Fnmb-VhZGn2rCxqEr7ZjMgfdyg/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

