Essonne

THEATRE BRETIGNY, le mardi 30 novembre à 20:30

Paradox-Sal / All 4 House chorégraphie Ousmane Sy « On n’aura jamais eu autant besoin de danser ! » Avec ce cri du coeur lancé en plein confinement, le chorégraphe Ousmane Sy avait placé la danse comme un besoin vital et irrépressible. Cette figure majeure de la house dance est décédée brusquement en décembre dernier. Queen Blood est sa dernière pièce pour 7 danseuses d’exception. Véritable concentré de girl power, Queen Blood révèle tout à la fois la force de la douceur et la puissance de la féminité. Dans ce crew hors du commun, chaque danseuse parvient à révéler sa virtuosité (dancehall, locking, popping, krump…) tout en bousculant ses acquis techniques dans une chorégraphie influencée autant par le corps de ballet, l’esprit freestyle du hip-hop que par les combinaisons tactiques du football. _Portées par une musique house puissante, l’alliage est véloce, uni, généreux. L’ensemble éclate d’une tempête de liberté. Elles sont sept reines à venir de tous les styles du hip-hop, et à se glisser dans ce ballet urbain en mode afro-house, entre légèreté et ancrage pulsionnel._ _**La Terrasse**_ _**MAR 30 NOV**_ _**20H30**_ _**Théâtre Brétigny**_ _**La représentation sera suivie d’un échange avec les danseuses.**_

TARIF ORANGE + PASS FAMILLE TARIF ORANGE Tarif plein : 18€ / Tarif réduit* : 12€ / Tarif super réduit**

DANSE – Sept reines portées par une musique house puissante, l'alliage est véloce, uni, généreux. THEATRE BRETIGNY Rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE Brétigny-sur-Orge Essonne

2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T21:30:00

