Quatuor Serioso Celli - Argent-sur-Sauldre, 26 septembre 2021

C'est un voyage autour du violoncelle. Tour à tour, un puis deux, trois et quatre instruments au service de la musique de Bach à Piazzolla. La maîtrise technique et la parfaite entente entre ces quatre violoncellistes vous séduiront. Leur sourire toujours présent vous invitera à l'écoute. De Bach à Piazzolla, en passant par Offenbach, Wagner, Fitzenhagen… Musique classique.

+33 2 48 73 37 98

