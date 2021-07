Tourcoing Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Nord, Tourcoing Quatuor Hanson Auditorium du Conservatoire de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, le mardi 16 novembre à 20:00

Les quatre musiciens n’ont de cesse d’explorer la richesse du répertoire du Quatuor à cordes et la force de cette formation qui offre des possibilités de recherches musicales et humaines essentielles et inépuisables. ​ Ensemble à la curiosité aiguisée, le quatuor Hanson se plait également à provoquer des rencontres anachroniques entre des compositeurs de différentes époques et aiment proposer des programmes où ces contrastes éclairent les œuvres d’une manière nouvelle et inattendue. ​ Le quatuor nous propose le quatuor n°1 de Ligeti, œuvre d’une rare énergie vitale. Ils seront rejoint pour le quintette de Brahms par Louis Dechambre au piano.

9€ / 7€ / 5€ / 3€

avec la participation de Louis Dechambre Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 6 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T21:30:00

