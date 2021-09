Quatuor Diotima & Jean-François Heisser Chapelle du Méjan, 12 décembre 2021, Arles.

**Quatuor Diotima & Jean-François Heisser** Claude Debussy : _Quatuor en sol mineur, op. 10_ Maurice Ravel : _Miroirs_ (extraits) Béla Bartók : _Quintette pour piano et cordes_ Créé en 1996 sous l’impulsion de lauréats du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, le Quatuor Diotima est l’un des plus demandés au monde. En 2020, il a fêté ses vingt ans, vingt années pendant lesquelles il s’est forgé une identité forte. Acteur essentiel de la création musicale, il revendique sa liberté artistique et le choix des compositeurs dont il crée les œuvres comme celui du répertoire plus ancien qu’il continue inlassablement d’explorer. “Artiste complet”, l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de l’Orchestre Poitou-Charentes, de chef invité et de directeur artistique. En récital, il affiche une prédilection pour Beethoven, Brahms, Chopin, le répertoire espagnol et bien sûr les grands compositeurs français d’hier et aujourd’hui. Outre les grands concertos et les pièces majeures du répertoire pianistique, il a beaucoup défendu les œuvres du XXe siècle et la création contemporaine.

