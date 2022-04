Qu’as-tu fait de ta soeur ?#1 Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Bourges Cher À propos des personnes citées tout au long de celui-ci, on lui fait remarquer qu’il n’y a principalement que des femmes.

– “Je ne cite que ce qui attire mon attention” répond Reine.

“Qu’as-tu fait de ta soeur ?” c’est une interpellation. Une invitation à venir rencontrer celles qui prennent la parole sur des sujets multiples : fibromyalgie, émancipation sexuelle, traduction, fabrique des regards, entre autres.

“Qu’as-tu fait de ta soeur ? “ c’est la première série d’un cycle de rencontres littéraires, d’un rythme de tous les deux mois environ. Le #1 qui en appellera sûrement de nombreux autres. Antre-peaux

