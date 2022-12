Quartier Saint-Gilles : De Bourg l’abbesse à la Reconstruction Caen, 2 mai 2023, Caen .

Quartier Saint-Gilles : De Bourg l’abbesse à la Reconstruction

Place Reine Mathilde Devant l'entrée de l'Abbaye aux Dames

2023-05-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-02 16:00:00 16:00:00

Place Reine Mathilde Devant l’entrée de l’Abbaye aux Dames

Caen

Calvados

Le quartier Saint-Gilles a une longue histoire qui se traduit aujourd’hui par un mélange des styles et des époques au fil des rues.

Cette visite vous propose d’explorer ce quartier de Caen et d’en découvrir (presque) tous les secrets.

Une visite menée par Vassiliki Cyrille Lytras.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

