du samedi 31 juillet au vendredi 13 août à Restaurant Intergénérationnel

Roberte LaporaL , Musicothérapeute diplomée vient vous aider à vous détendre. Pas besoin de connaitre le solfége ou pas besoin d’avoir pratiqué un instrument. La musique fait partie de chacun de nous. Il est ainsi possible de venir découvrir cette activité assez peu connue ou méconnue.

Inscription auprès du RIG

Se faire du bien, relâcher le stress, se détendre, en utilisant soit la musique, soit le rythme, le tempo, la mélodie, la voix, l'exploration de petits instruments, le chant avec Roberte la danse

Restaurant Intergénérationnel
31 rue de Malville
Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T16:00:00;2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T15:00:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T15:00:00

