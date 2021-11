Quand les corbeaux auront des dents… Espace Job, 15 décembre 2021, Toulouse.

Quand les corbeaux auront des dents…

Espace Job, le mercredi 15 décembre à 15:00

Théâtre d’objet ————— **Dès 8 ans** **L’espèce de compagnie** **En partenariat avec Marionnettissimo et dans le** **cadre de la saison Échappée verte** _Quand les corbeaux auront des dents…_ C’est la quête un peu folle d’un corbeau inconscient, c’est le cri du sauvage et l’absurdité des deux pattes… C’est aussi et surtout un spectacle de théâtre d’objets et marionnettes qui parle avec humour de la grande difficulté que nous avons, nous deux pattes, à partager, à cohabiter, à coexister avec les créatures sauvages… **Avec** Cassandre Forget et Mareva Carassou **Distributions** Cassandre Forget et Mareva Carassou **Musique et arrangements** Pierre Omer et France Cartigny **Regards extérieurs** Silvia Di Placido, Nathalie Pagnac, Laurent Bonnard **Conception des éclairages** David Lochen **Construction marionnette** Manon Dublanc

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



