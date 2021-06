Quand les citoyens se mobilisent pour étudier l’adaptation des plantes à leur environnement ! Quai des Savoirs, 22 juin 2021-22 juin 2021, Toulouse.

Quand les citoyens se mobilisent pour étudier l’adaptation des plantes à leur environnement !

Quai des Savoirs, le mardi 22 juin à 18:15

Aujourd’hui, toute une diversité d’activités de recherches participatives s’est développée au sein d’INRAE et dans d’autres organismes de recherche. Elles répondent aux préoccupations toujours plus vives des citoyens quant à leur alimentation, leur environnement, leur santé… et favorisent le dialogue entre science et société. En quoi les projets de sciences participatives répondent à une démarche de recherche scientifique ? Comment le projet OPTIMA a permis d’étudier l’adaptation des plantes à leur environnement ? _⇒_ Rencontre Exploreur cycle Sciences participatives proposé par Inraé Occitanie-Toulouse ### Avec : **Fabrice Roux**, directeur de recherche Inraé, au Laboratoire des Interactions Plantes Microbes Environnement (INRAE – CNRS) **Mardi 22 juin 18h15** Rencontre au Quai des Savoirs, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et dans le respect des consignes sanitaires. Ou à suivre en ligne, [sur inscription](https://www.weezevent.com/quand-les-citoyens-se-mobilisent-pour-etudier-ladaptation-des-plantes) [+ d’infos](https://www.inrae.fr/evenements/rencontre-exploreur-cycle-sciences-participatives-0) Crédit : Inraé

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T18:15:00 2021-06-22T19:15:00