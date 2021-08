BAYEUX Boulevard Sadi Carnot Bayeux Quand la vie nocturne s’invite aux portes de la ville (dans le cadre du “jour de la nuit”) Boulevard Sadi Carnot BAYEUX Catégorie d’évènement: Bayeux

Le soleil s’est couché… Au loin les lampadaires de la ville ont pris le relais. La vie nocturne urbaine se met en éveil. Mais que se passe-t-il dans la vallée ? La nature s’est-elle endormie ? découvrons-le ensemble. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T22:00:00

