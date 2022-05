Quand caresse le loup Le Puley Le Puley Catégories d’évènement: Le Puley

Le Puley Saône-et-Loire Le Puley QUAND CARESSE LE LOUP

Texte de Simon Vincent – Mise en scène

de Régis Goudot – Avec Simon Vincent –

Costumes de Louise Yribarren

Un homme, perdu dans la montagne, cherche son chemin dans la neige, accompagné d’un chien.

