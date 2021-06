Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Qualification Gant d’Or Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Qualification Gant d’Or Biarritz, 21 juin 2021-21 juin 2021, Biarritz. Qualification Gant d’Or 2021-06-21 21:00:00 – 2021-06-21 Rue Cino del Duca Fronton Euskal Jai Aguilera

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz +33 5 59 23 91 09 Euskal Jai Alai

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Biarritz Adresse Rue Cino del Duca Fronton Euskal Jai Aguilera Ville Biarritz lieuville 43.48266#-1.53881