Chauvigny PUB LA MOUSTACHE Chauvigny, Vienne LA PANTHÈRE NÉBULEUSE PUB LA MOUSTACHE Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vienne

LA PANTHÈRE NÉBULEUSE PUB LA MOUSTACHE, 27 novembre 2021 22:30, Chauvigny. PUB LA MOUSTACHE.

Samedi 27 novembre, 22h30 LA PANTHÈRE NÉBULEUSE * Originaire de Poitiers

DJ set de La Panthère, tubes des années 70 80 90, Queen,Bowie, Madonna, Blondie… Venez danser ! *

samedi 27 novembre – 22h30 à 23h30

* PUB LA MOUSTACHE 2 rue Saint Savin, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Crédits :

Détails Heure : 22:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Chauvigny, Vienne Autres Lieu PUB LA MOUSTACHE Adresse 2 rue Saint Savin, 86300 Chauvigny Ville Chauvigny lieuville PUB LA MOUSTACHE Chauvigny